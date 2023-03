In mehr als 100 Geschäften im Kanton Redingen kann der Kunde neben den herkömmlichen Zahlungsmitteln ebenfalls mit Beki zahlen. Zum zehnjährigen Jubiläum wurden die Motive neugestaltet und die regionale Währung soll noch dieses Jahr in digitaler Form erscheinen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde den Menschen am Anfang des Lockdowns geraten, nicht mehr mit Geldscheinen zu bezahlen, sondern auf die gängigen Geldkarten zurückzugreifen. So gingen auch die Transaktionen mit der regionalen Währung Beki zurück. Doch mittlerweile hat sie sich erholt und es sind so viele Beki-Scheine im Umlauf wie nie zuvor: Durchschnittlich waren es letztes Jahr rund 250.000. „Diese Rekordsumme kommt daher, dass die Gemeinde rund 40.000 Beki an erfolgreiche Schüler des Kantons verschenkt hat. Nichtsdestotrotz haben die Einwohner des Redinger Kantons in den vergangenen Jahren rund 1,6 Millionen Euro in Beki umgetauscht“, erklärt Max Hilbert, Leiter des Beki-Projekts. Der Beki kann in allen Banken des Kantons sowie bei der Vereinigung „De Kär“ umgetauscht werden. Ein Beki entspricht einem Euro.

Digitale Form

Da in den letzten Jahren sechs Banken in der Region geschlossen wurden, ist es auch schwieriger geworden, um an Beki zu kommen. „Zu Anfangszeiten des Beki wurden die meisten Scheine in einer Bank gewechselt. Mittlerweile hat sich das durch die gegebenen Umstände verändert und rund 80 Prozent aller Beki werden bei ,De Kär‘ umgetauscht. Um zukünftig noch mehr Kunden für den Beki zu begeistern, werden wir noch dieses Jahr eine digitale Version der lokalen Währung auf den Markt bringen. Die Kunden können dann mit ihrem Smartphone zahlen, denn eine Umfrage unter den Bürgern hat erbeben, dass mittlerweile 75 Prozent aller Befragten den Beki nutzen würden, wenn es ihn in digitaler Form geben würde“, so Hilbert. Zudem planen die Verantwortlichen des Beki, eine Crowdfunding- sowie eine Investment-Plattform zu schaffen. „Uns ist es gelungen, ein komplettes Finanzsystem auf die Beine zu stellen, wo allerdings der Mensch im Mittelpunkt steht“, erklärt der Leiter des Beki-Projekts stolz.

Die regionale Beki-Währung besteht nur aus Scheinen. Seit der offiziellen Einführung im Jahr 2013 kann im Kanton Redingen neben den gängigen Zahlungsmitteln auch mit den 1-, 2-, 5-, 10-, 20- oder 50-Beki-Noten bezahlt werden. Die erste Auflage der Geldscheine wurde damals von der luxemburgischen Künstlerin Patricia Lippert gestaltet. Die aktuellen Geldscheine wurden von den jungen Künstlern Gilles Even und Felix Reinard entworfen und drehen sich um bestimmte Thematiken, die den Verantwortlichen des Beki am Herzen liegen. Der 1er-Schein thematisiert den lokalen Handel. Der 2er-Schein setzt sich mit der ländlichen Entwicklung des Kantons auseinander. Auf dem 5er-Schein können Touristen die Sehenswürdigkeiten der Gegend entdecken. Der 10er- und der 50er-Schein sind der Jugend beziehungsweise den Senioren gewidmet. Der 20er-Schein steht ganz im Zeichen des Umweltschutzes.

„Ziel des Beki ist es, die regionalen Betriebe zu stärken und zu fördern, damit der Beki besonders lange im Umlauf bleibt. Wie sich herausstellte, scheint dieses Konzept wirklich von den Bewohnern des Kantons angenommen zu werden, denn es wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Beki wieder in Euro zurückgetauscht“, so Hilbert. Damit der Beki besonders lange im Umlauf bleibt, fallen beim Rücktausch in Euro Gebühren von fünf Prozent an. Zwei Prozent gehen an die Vereinigung „De Kär“, den Herausgeber des Beki, drei Prozent kommen anderen Gesellschaften ohne Gewinnzweck aus dem Kanton zugute. In den vergangen zehn Jahren konnten so bereits 26.000 Beki gespendet werden.