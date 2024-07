„Lëtzebuerger Wuertatlas“ / Regionale Unterschiede: Wie nennst du dieses Tier?

Alain Atten, Jahrgang 1938, verkörpert die Luxemburger Sprache wie kaum ein anderer. Sein „Lëtzebuerger Sproochatlas 1900“ ist ein riesiger Erfolg. Anfang 2025 folgt nun Band 2 „Wortatlas“. In einer elfteiligen Serie gibt das Tageblatt bereits einen exklusiven Einblick in das neue Werk des „Sproochmates“, das wie Band 1 in Zusammenarbeit mit dem „Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch“ (ZLS) entstanden ist. Im zweiten Teil geht es um den Igel.

Das regionale Stammwort Kéisécker (Kuhsauger) umfasst nahezu die gesamte Landschaft und ist auch in entstellter Form noch erkennbar: Die südwestliche Lautung Koiselik spiegelt nur eine phonologische Besonderheit. Ein eigenes mosellanisches Grundwort erscheint im Südosten (Därenigel), das zufällig mit einem fast gleichlautenden Tiernamen zusammentrifft (Échel = Eule). Daraus entsteht die Däreg Échel, die wiederum zum Därnéchel erstarrt. Einheimische wollen in der Gattung noch Honnsschnëss (schwarze Schnauze) und Schwéngsschnëss (braune Schnauze) unterscheiden, bleiben darin aber unsicher. Das Kéisécker-Gebiet reicht allenfalls bis in die Schneifel. Die Wallonie hat ein völlig verschiedenes Grundwort: Sie verschmilzt das altfranzösische irecon mit dem bestimmten Artikel zu lurcon. Doch auch wallonisch hält sich der Glaube an zweierlei Igel (avou la gueuye du tchin / avou la gueuye du porcê). Nach Zigeunerrezept sind die ersteren die essbaren.

Alain Atten Foto: Editpress/Julien Garroy