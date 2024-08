GouvAlert / Regierung testet am Montag das nationale Warnsystem

Die Regierung führt am Montag den monatlichen Test des Sirenennetzes sowie der mobilen Anwendung „GouvAlert“ durch. Das melden das Innenministerium, das Staatsministerium und das Hohe Kommissariat für den nationalen Schutz (HCPN) am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Maßnahme sei Teil der Strategie zum Testen des Warn- und Informationssystems für die Bevölkerung.

„Die Bevölkerungswarnung ist ein unverzichtbares Instrument, das es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich auf ein unvorhersehbares oder nicht vorhersehbares Ereignis vorzubereiten und die nützlichen und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Personen und Gütern zu ergreifen“, heißt es auf der Website des Innenministeriums.