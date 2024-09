Luxemburg / Raubüberfall in Esch und Schlägerei auf der „Schueberfouer“: Polizei ermittelt in zwei Fällen

Drei Täter haben am Donnerstagabend eine Person am Galgenberg in Esch überfallen und konnten mit der Tasche des Opfers flüchten. Das meldet die Polizei im Bulletin vom Freitag.

Auf der „Schueberfouer“ hat es laut Polizei in der Nacht zum Freitag zudem eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gegeben. Eine Polizeistreife konnte das Opfer vor Ort antreffen. Ersten Angaben zufolge habe ein Streit zwischen dem Opfer und einer anderen Person zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt, in die weitere Personen impliziert waren.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen eingeleitet.