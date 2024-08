Luxemburg / Raser brettert mit 180 km/h über die A4 – in gestohlenem Auto und unter Drogen

Ein Autofahrer war am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der rue de Luxembourg in Esch in Richtung A4 unterwegs – zu schnell und in Schlangenlinien. Als eine Polizeistreife die Verfolgung aufnahm, überschritt der Raser auf der Autobahn teilweise 180 Stundenkilometer. Das berichtet die Polizei im Bulletin am Samstag. Die Beamten konnten das Fahrzeug dann schließlich auf Höhe Bouillon in Luxemburg-Stadt stoppen.

Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur zu schnell unterwegs war, sondern auch unter Drogeneinfluss stand. Er wurde positiv auf „Cannabis und Kokain/Opiate“ getestet. Und nicht nur das: Das Fahrzeug war gestohlen. Der Raser hatte in Esch die Schlüssel aus einem anderen, unverschlossenen Fahrzeug entwendet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Fahrers an und er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.