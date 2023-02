Bergung des chinesischen Ballons: Was US-Jets am Wochenende abgeschossen haben, bleibt unklar (Foto: AFP/US Navy)

Flugobjekte über Nordamerika halten die amerikanische und kanadische Luftwaffe in Atem. Auch die Chinesen sollen sich auf einen Abschuss vorbereiten. Doch was die Jets da abgeschossen haben, bleibt unklar.

Vor einer Woche hatte ein US-Kampfjet einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon an der US-Ostküste abgeschossen. Seitdem häufen sich die Ereignisse. Am Freitag war ein weiteres unbekanntes Flugobjekt über dem US-Bundesstaat Alaska abgeschossen worden. Einen Tag später hat ein US-Kampfjet ein unbekanntes Objekt im kanadischen Luftraum abgeschossen.

Wie Kanadas Premierminister Justin Trudeau mitteilte, wurde das „nicht identifizierte Objekt“ am Samstag bei einem Einsatz von kanadischen und US-Kampfflugzeugen von einer F-22 der USA über dem Nordwesten Kanadas abgeschossen. Kurz darauf, am Samstagabend, ist dann der Luftraum über dem US-Bundesstaat Montana am Samstagabend vorübergehend gesperrt worden, das US-Militär gab aber schon nach kurzer Zeit Entwarnung.

Drei Abschüsse durch F22

Nach einer „Radaranomalie“ sei ein Kampfflugzeug losgeschickt worden, teilten das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando und das US-Nordkommando mit. Das Flugzeug habe aber kein zu den Radardaten passendes „Objekt“ identifiziert. Das US-Militär werde die Situation weiter beobachten.

Kanadas Verteidigungsministerin Anita Anand sagte, das Objekt über ihrem Territorium sei in rund zwölf Kilometern Höhe abgeschossen worden. Auch das Objekt vor der Küste Alaskas war in dieser Höhe unterwegs – beide sollen unbemannt gewesen sein. Die Ministerin nannte das Objekt außerdem klein und sprach von einer „zylindrischen Form“. Auch das hat es mit dem zuvor abgeschossenen Objekt gemeinsam.

Medien berichteten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, dass dieses ebenfalls zylindrisch gewesen sei. Außerdem soll es silbergrau gewesen sein und die Größe eines Kleinwagens gehabt haben. Damit unterscheiden sich beide Objekte in Flughöhe und Größe deutlich von dem chinesischen Ballon. Der war laut US-Regierung in einer Höhe von 18 Kilometern unterwegs und hatte die Größe von zwei bis drei Bussen.

Die Bergung beider Objekte war am Wochenende in vollem Gange. Besonders die Bergung des vor Alaska abgeschossenen Flugkörpers gestaltete sich schwierig. Sie werde durch die „arktischen Wetterbedingungen“ erschwert, teilte der Kommandostab Northern Command (Northcom) mit.

China wiederum bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor. Wie die Tageszeitung Global Times unter Berufung auf eine örtliche Schifffahrtsbehörde berichtete, wurde das rätselhafte Flugobjekt am Sonntag vor den Gewässern der bezirksfreien Stadt Rizhao in der Provinz Shandong gesichtet. Anliegende Fischer wurden in einer Nachricht dazu aufgefordert, besondere Acht auf ihre Sicherheit zu geben.

Zunächst gab es keine weitere Informationen dazu, um was für ein Flugobjekt es sich handelte. In Chinas sozialen Medien war die Nachricht am Sonntagabend das meist diskutierte Thema, allein auf der Online-Plattform „Weibo“ klickten innerhalb weniger Stunden mehrere Millionen User auf den entsprechenden Hashtag.

Oft keine Erklärung

Unidentifizierte Flugobjekte sind an sich keine Seltenheit. 2020 richtete das US-Verteidigungsministerium eine Arbeitsgruppe ein, um ungeklärte Phänomene in der Luft, die möglicherweise eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten, zu analysieren. Seitdem veröffentlicht die Gruppe in unregelmäßigen Abständen Berichte über „nicht identifizierte Luftphänomene“ (Unidentified Aerial Phenomena) – zuletzt vor einigen Wochen.

Daraus ging hervor, dass das US-Militär für zahlreiche Beobachtungen unidentifizierter Flugobjekte keine Erklärung hat. Die Meldung von unerklärlichen Himmelsphänomenen habe zugenommen. Das Pentagon machte aber deutlich, es seien keine Beweise für außerirdisches Leben gefunden worden. (Red./dpa/AFP/Reuters)