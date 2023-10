Radarfalle an der Tunneleinfahrt auf der Liaison Micheville in Belval

Die neue fest installierte Radarsäule vor der Einfahrt in den Micheville-Tunnel auf der B40 wird am kommenden Montag, den 16. Oktober, in die „repressive Phase“ übergehen. Das teilen das Mobilitätsministerium und die Straßenbauverwaltung am Freitagmorgen in einem Presseschreiben mit.

Der Radar blitzt in Richtung Frankreich und kommt zu dem Radargerät hinzu, das bereits in Richtung Luxemburg blitzt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Verkehr von Luxemburg in Richtung Frankreich beträgt 70 km/h. Bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h wird von der gemessenen Geschwindigkeit ein Toleranzwert von 3 km/h abgezogen, bei über 100 km/h ein Toleranzwert von drei Prozent.