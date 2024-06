Russland / Putin kündigt neues „Grundlagendokument“ zwischen Russland und Nordkorea an

Das neue Grundlagendokument zwischen Russland und Nordkorea soll die Basis für langfristige Beziehungen legen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang ein neues „Grundlagendokument“ zwischen beiden Ländern angekündigt. „Heute ist ein neues Grundlagendokument fertig, das die Basis für unsere langfristigen Beziehungen legen wird“, sagte Putin laut russischen Nachrichtenagenturen am Mittwoch in der nordkoreanischen Hauptstadt. Moskau und Pjöngjang seien bei der Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen „weit vorangekommen“, fügte er hinzu.

Zudem lud Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge Nordkoreas Machthaber Kim zu einem Besuch nach Moskau ein. „Ich freue mich, Sie erneut zu treffen“, sagte Putin, der Kim bereits zweimal im Fernen Osten Russlands empfangen hatte, zuletzt im September und zuvor im April 2019. „Ich hoffe, dass das nächste Treffen in Russland, in Moskau, stattfinden wird“, betonte er.

Putin war am Dienstagabend zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen. Kim hatte Putin bei dessen Ankunft am Flughafen begrüßt. Die beiden international isolierten Staatsoberhäupter umarmten sich auf dem roten Teppich und bekräftigten die zunehmend enge Beziehung ihrer Länder. Es ist Putins zweiter Besuch in dem Land in seiner Zeit als Staatschef.

Zum offiziellen Start ihres Treffens hatten Putin und Kim am Mittwoch an einer Zeremonie auf Pjöngjangs Kim-Il-Sung-Platz teilgenommen. Wie aus vom Kreml veröffentlichten Aufnahmen hervorging, war der Platz mit großen Porträts der beiden Männer geschmückt. Tausende Bewohner der nordkoreanischen Hauptstadt, darunter viele Kinder, jubelten Putin und Kim zu den Klängen eines Militärorchesters mit Blumen und Luftballons zu.