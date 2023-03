Eine Transfrau, die vor ihrer Geschlechtsanpassung zwei Frauen vergewaltigt hat, ist dafür zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Für die Regierung ist der Fall ein massives Problem.

Die Strafzumessung für die bekannteste Transsexuelle Schottlands hat am Dienstag die Debatte über die Behandlung der kleinen Minderheit wieder aufflammen lassen. Isla Bryson hatte als Adam Graham zwei Frauen vergewaltigt. Richter John Scott verurteilte die 31-jährige Transfrau deshalb am Dienstag zu acht Jahren Haft: „Sie stellen ganz klar ein bedeutsames Risiko für jede Frau dar, mit der Sie in Beziehung stehen.“

In der jüngsten Volkszählung des Statistikamtes ONS identifizierten sich 262.000 Menschen über 16 Jahre in England und Wales als Transsexuelle, verneinten also die Frage, ob ihr Geschlecht mit der Angabe auf der Geburtsurkunde übereinstimme. Umgerechnet auf die Bevölkerung beträgt die Zahl der Betroffenen in Schottland demnach rund 24.000.

In der schottischen Öffentlichkeit, mehr noch als im Rest des Landes, werden die rechtlichen und sozialen Probleme rund um Transgender seit Jahren heftig diskutiert. Die von den Grünen unterstützte Regierung der Nationalpartei SNP unter Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon brachte vergangenes Jahr im Edinburgher Regionalparlament ein Reformgesetz ein. Nach monatelangen, auch innerparteilichen Debatten wurde es im Dezember mit Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet.

Sturgeons Sturz

Für den rechtlich gültigen Wechsel aus dem bisherigen Geschlecht müssen Transsexuelle nach gültiger britischer Gesetzeslage 18 Jahre alt sein, ein ärztliches Attest sowie eine Übergangszeit von zwei Jahren nachweisen können. Hingegen erlaubt das schottische Gesetz allen Menschen über 16 Jahren die Neueinstufung nach sechs Monaten und ohne ärztliche Beteiligung. Mit Blick auf die Ungleichbehandlung im gesamten Königreich blockierte die konservative Londoner Regierung das Vorhaben im Januar; der Betrieb von Schulen, Clubs und Vereinen, die nur einem Geschlecht zur Verfügung stehen, sei nach der neuen Regelung nicht gewährleistet.

Sturgeon prangerte die Intervention als „Angriff auf Schottlands Demokratie“ an. Wenige Tage später geriet der Fall Bryson in die Schlagzeilen: Die Geschworenen am Edinburgher High Court befanden die Angeklagte für „schuldig“, gemäß ihrer Selbsteinstufung wurde sie in ein Frauengefängnis eingeliefert, woraufhin sich ein Proteststurm in der Öffentlichkeit erhob. Die Ministerpräsidentin sah sich im Parlament peinlichen Fragen ausgesetzt. Bryson habe ihren Transgender-Status „fast sicher“ gefakt, teilte Sturgeon mit und gab zu Protokoll: „Sie selbst sieht sich als Frau, ich sehe sie als Vergewaltiger.“ Gelte nun also „Vergewaltiger“ neben Männern und Frauen in Schottland als drittes Geschlecht, höhnten die Kritiker.

Graham hatte nach einer gescheiterten Ehe die Nähe seiner späteren Opfer gesucht. Im Prozess teilte die nunmehr als Bryson geführte Person mit, der Sex mit den beiden Frauen sei konsensual gewesen. Sie lebe nunmehr als Transfrau, nehme weibliche Hormone ein und warte auf eine operative Geschlechtsumwandlung. Richter Scotts Strafmaß-Begründung sprach die Verurteilte mit ihrem neuen Namen an: „Sie haben Ihre Taten nicht akzeptiert und dafür Verantwortung übernommen. Deshalb muss die Frage des fortbestehenden Risikos Teil Ihrer Strafe sein.“ Bryson muss ihre Strafe in einer Haftanstalt für Männer verbüßen.

Im Streit über das Transsexuellen-Gesetz hatte Ministerpräsidentin Sturgeon die Konservativen beschuldigt, diese würden einen „Kulturkampf“ über die Rechte einer ohnehin marginalisierten Minderheit anstreben. Der Fall Bryson hat mit solcher Selbstgewissheit aufgeräumt. Umfragen zufolge hält eine Mehrheit in Schottland die Maßnahme der Londoner Regierung für richtig. Das Thema dürfte zu Sturgeons Entschluss, demnächst ihre gut achtjährige Amtszeit zu beenden, erheblich beigetragen haben.

Das umstrittene Gesetz jedenfalls wird den Nachfolgekampf kaum in der jetzigen Form überleben, wenn überhaupt. Dazu hat Adam Graham alias Isla Bryson erheblich beigetragen und damit das Schicksal vieler genuiner Transsexueller zusätzlich erschwert.