Private Sicherheitsfirma patrouilliert erneut in Luxemburg-Stadt

Zwölf Beamte einer privaten Firma patrouillieren seit dem 15. März 2023 durch das Luxemburger Stadtzentrum, in Bonneweg und im Bahnhofsviertel. Die Sicherheitsbeamten der Firma Vigicore Lux Sàrl. sollen „die Güter und Infrastrukturen der Stadt Luxemburg“ überwachen, geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Das Schöffenkollegium hatte noch vergangenes Jahr am 23. Dezember beschlossen, eine öffentliche Ausschreibung zu machen und den Auftrag an ein vom Justizministerium zugelassenes Überwachungsunternehmen zu vergeben.

Das Thema Sicherheit kam in den letzten Jahren immer wieder auf – und auch das Beschäftigen privater Sicherheitsfirmen. 2021 stand zudem eine solche Firma unter Beschuss, da sich ein Hund einer Sicherheitsfirma im Bein eines Mannes verbissen hatte.