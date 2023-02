Der Großherzogliche Hof hat am Freitagnachmittag den Tod von Prinzessin Marie-Gabrielle von Luxemburg bekannt gegeben. Sie starb im Alter von 97 Jahren. Die Prinzessin, Tochter der Großherzogin Charlotte, wurde am 2. August 1925 in Colmar-Berg geboren. Sie heiratete den Grafen Knud von Holstein-Ledreborg, der bereits im Jahr 2001 verschied. Beide hinterlassen sieben Töchter.

Informationen zur Beerdigung würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden, heißt es in der Pressemitteilung des Hofes.