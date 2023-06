Premierminister Xavier Bettel und Finanzministerin Yuriko Backes sind am Montag nach Dublin aufgebrochen. Die luxemburgisch-irischen Beziehungen wollen gepflegt werden – obwohl beide Länder am Finanzplatz harte Konkurrenten sind. Das Tageblatt berichtet aus Dublin.

Personalie Corinne Cahen und ihre Nachfolge Familienministerin Corinne Cahen hat infolge des Wahlausgangs in Luxemburg-Stadt bereits bekannt gegeben, dass sie ihren Ministerposten zugunsten eines Gemeinderatspostens aufgeben wolle. Wer ihr ins Familienministerium folgt, soll noch diese Woche geklärt werden – jedoch nicht, bevor Premierminister Xavier Bettel wieder in Luxemburg ist. Ein Kandidat steht aber schon in Aussicht. „Die Person hat um Bedenkzeit gebeten“, meint Premierminister Bettel während seiner Visite in Dublin gegenüber dem Tageblatt. „Die werde ich respektieren.“ Auf die Frage, ob die Person dann auch bei den kommenden Chamberwahlen antreten wolle, meint Bettel knapp: „Ich hoffe es.“

Das „Luck of the Irish“ war Premierminister Xavier Bettels DP am Sonntag hold. Nach dem Wahlerfolg der DP bei den Kommunalwahlen ist Luxemburgs Premier entsprechend gut gelaunt am Montag mit Finanzministerin und Parteikollegin Yuriko Backes nach Dublin aufgebrochen. Auf dem Programm stehen unter anderem bilaterale Gespräche mit Dublins Präsident Michael Daniel Higgins und Premierminister – auf Irisch „Taoiseach“ – Leo Varadkar. Begleitet wird die Luxemburger Delegation von einer Wirtschaftsdelegation der Handelskammer.

„Wir sind Partnerländer, doch manchmal auch Konkurrenten“, bringt Premierminister Xavier Bettel das Offensichtliche gleich nach Ankunft in Dublin auf den Punkt. Irland und Luxemburg sind nämlich die beiden größten Niederlassungen der Fonds-Industrie in Europa. Ein „level playing field“ sei wichtig, so Bettel weiter, um beidseitige Interessen zu wahren. Und auch deshalb sei man weiterhin Partner. Nicht zuletzt auch nach dem Brexit, infolgedessen Luxemburg und Dublin zwar noch europäischen Reglementierungen unterliegen – London hingegen nicht mehr.

Die Luxemburger Delegation ist gleich nach Ankunft zur Einweihung der neuen Büroräumlichkeiten der Luxemburger Botschaft in Irland aufgebrochen, um die Luxemburger Insignien offiziell zu enthüllen. Dass der Premierminister die Daten der luxemburgisch-irischen Beziehungen durcheinanderwirbelte, war den eingeladenen Nachbarn egal. In gewohnter Bettel-Manier rückte der Premierminister den Fokus wieder schnell auf die Insignien-Enthüllung und bat Finanzministerin Backes darum, noch einige Worte an die anwesenden Gäste zu richten.

Ein Teil der Luxemburger Delegation besucht mit Backes am Dienstagmorgen den Hafen Dublins, während Premierminister Bettel einen Start-up-Inkubator besichtigen wird. Nachmittags sollen Bettel und Taoiseach Leo Varadkar anlässlich der Luxemburger Visite in Irland ein gemeinsames Pressestatement abgeben, ehe die Luxemburger Delegation am Dienstagabend auf eine offizielle Rezeption zu Ehren des Luxemburger Nationalfeiertages lädt. Dann soll nämlich die Samuel Beckett Bridge in den Luxemburger Farben beleuchtet werden. Die Samuel Beckett Bridge ist eine Schrägseilbrücke, die in ihrer Form stark an eine Harfe, das Nationalsymbol Irlands, erinnert.