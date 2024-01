Premierminister Luc Frieden (links) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei einem Gespräch am Rande des 54. Weltwirtschaftsforums in Davos

Luxemburgs Premier Luc Frieden hat am Dienstag am 54. Weltwirtschaftsforum in Davos teilgenommen – und sich am Rande des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterhalten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Staatsministeriums vom Dienstagnachmittag hervor. „Die Gespräche konzentrierten sich auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die aktuelle Situation und die Vision für die Zukunft“, heißt es in dem Schreiben. „Es wurde betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Prinzipien der UN-Charta zu verteidigen und zu bewahren und die humanitären und wirtschaftlichen Folgen des Konflikts zu bewältigen“.

Frieden habe die Gelegenheit genutzt, den Mut des ukrainischen Präsidenten im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Krieges zu loben, schreibt das Staatsministerium. Darüber hinaus habe er die absolute Solidarität der neuen luxemburgischen Regierung mit der Ukraine in politischer, humanitärer, militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht bekräftigt.

Der Premierminister habe sich während des Weltwirtschaftsforums zudem mit den Staats- und Regierungschefs der Schweiz, Singapurs, Jordaniens und Liechtensteins ausgetauscht. „In einer zerrütteten Welt wurde für das diesjährige Forum das Thema ‚Wiederherstellung des Vertrauens‘ gewählt, mit dem Ziel, Brücken zwischen den verschiedenen Akteuren des öffentlichen und privaten Sektors zu bauen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Themen des Forums waren der Kampf gegen die globale Erwärmung, die Verringerung von Ungleichheiten, Technologie und Innovation.“