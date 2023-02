Die Gewerkschaften OGBL, LCGB und CGFP haben am vergangenen Montag ein dringendes Gespräch mit Premierminister Xavier Bettel (DP) beantragt, um gemeinsam die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation zu besprechen. Bettel ging noch am selben Tag auf die Forderung ein und lud die Sozialpartner zu einem entsprechenden Treffen am 28. Februar ein – separat von der Tripartite am 3. März. Das teilte Bettel am Montag auf seinem Twitter-Account mit.

Die Anpassung der Steuertabelle stellte bei den letzten Sitzungen des Koordinierungsausschusses der Tripartite die Hauptforderung der drei Organisationen dar – eine Forderung, auf die sich die Regierung bisher nicht wirklich eingelassen habe, aber unbedingt Teil der anstehenden Tripartite-Verhandlungen sein soll. Finanzministerin Yuriko Backes (DP) sagte hingegen am Montagmorgen im RTL-Interview, dass eine derartige Reform zu diesem Zeitpunkt „ganz schwierig und nicht ganz verantwortungsvoll“ wäre. Sie hält weiterhin an der Vergabe von Steuerkrediten fest, zu denen es bisher jedoch noch keine Details gibt.