Luxemburg / Preissturz an der Zapfsäule: Benzin und Diesel werden billiger

Ein erfreulicher Anblick erwartet morgen alle Autofahrer an den Tankstellen: Benzin und Diesel werden ab Mittwoch günstiger. Der Literpreis für den 95er-Kraftstoff sinkt um 3,7 Cent und kostet ab dann 1,522 Euro. Das schreibt das Energieministerium am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Der Preis für den Liter 98er-Benzin sinkt um 3,6 Cent und kostet 1,636 Euro. Und damit nicht genug: Auch der Diesel-Preis fällt. Der Liter wird ab Mittwoch 1,431 Euro kosten.

Nicht nur der Sprit, auch das Heizungsöl wird billiger. Der Preis für 10-ppm-Heizöl bei einer Abnahme von mindestens 1.500 Litern fällt um 3,36 Cent auf 0,895 Euro pro Liter.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).