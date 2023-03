Eine auszubildende Polizistin hat sich am Dienstagnachmittag bei einer taktischen Trainingseinheit in der Polizeischule am Verlorenkost eine Schussverletzung zugezogen. Die Schülerin wurde von einem Projektil an der Hand verletzt, teilte die Luxemburger Staatsanwaltschaft in einem Presseschreiben am Dienstagnachmittag mit.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Generalinspektion der Polizei (IGP) mit einer gerichtlichen Untersuchung, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.