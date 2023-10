Das Kommissariat am Bahnhof wird auch in Zukunft rund um die Uhr besetzt sein

Das Polizeikommissariat am hauptstädtischen Bahnhof hat in den vergangenen Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Jetzt soll Verstärkung aus dem Verlorenkost kommen.

Das Polizeikommissariat am Bahnhof soll umstrukturiert werden, das meldeten die Kollegen von RTL am Freitag. Ab dem 1. November soll das Kommissariat dort mit mehr Beamten aufgestockt werden. Beamte, die bis dahin ihr Büro auf dem Verlorenkost hatten, können zukünftig auch vom Kommissariat „Gare“ aus arbeiten. In den Straßen wird sich die Arbeit der Polizisten allerdings kaum verändern. Eine Polizeipräsenz rund um die Uhr soll nach wie vor gewährleistet bleiben. Das Kommissariat „Gare“ wird auch nach dem 1. November geöffnet bleiben und die Bürger können dort weiterhin all ihre Formalitäten erledigen. (AH)