Polizeieinsatz am Luxemburger Hauptbahnhof: CFL meldet Zugausfälle und Verspätungen

Am Hauptbahnhof hat es am Dienstag einen Polizeieinsatz gegeben, der zu Zugausfällen und -verspätungen geführt hat

Die Polizei ist am Dienstagnachmittag wegen eines „supekten Anrufs“ an den Luxemburger Hauptbahnhof ausgerückt, um dort „Überprüfungen dazu durchzuführen“. Das bestätigt die Pressestelle der Polizei auf Tageblatt-Nachfrage. Es seien mehrere Streifen zum Bahnhof geschickt worden und die Überprüfung dauere derzeit noch an, der Bahnhof sei jedoch nicht evakuiert worden, erklärt ein Sprecher. Nähere Informationen zu dem Inhalt des Anrufs könne er derzeit nicht nennen.

Die CFL meldet derweil auf ihrer Internetseite Ausfälle und Verspätungen im Zugverkehr, als Grund nennt sie den Polizeieinsatz. Von den Beeinträchtigungen seien folgende Linien betroffen: 10, 30, 50, 60, 70, 90 ebenso wie die TGV-Verbindung zwischen Luxemburg und Paris. Genauere Informationen zu den Fahrplanänderungen können CFL-Reisende auf der Internetseite www.cfl.lu/de-de/disturbances abrufen.