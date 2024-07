Luxemburg / Polizei zieht nach positiven Alkoholtests drei Führerscheine ein

Polizisten haben am Donnerstagabend zwischen 18.30 und 21.30 Uhr in Ingeldorf auf der N7 und in Diekirch in der rue Alexis Hack Alkoholkontrollen durchgeführt. Das schreibt die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. Insgesamt 516 Autofahrer hätten einen Atemalkoholtest durchgeführt, wovon vier positiv ausgefallen seien. Die Beamten erstellten zwei gebührenpflichtige Verwarnungen beziehungsweise Bußgeldbescheide und zogen einen Führerschein ein, heißt es im Schreiben.

Im Laufe der Nacht habe die Polizei zwei weitere Führerscheine in Rümelingen und in Luxemburg-Stadt eingezogen. Auch hier seien die Alkoholtests positiv ausgefallen.