Die Kampagne „Wanterzäit 2023“ der Polizei ist vorüber – aufpassen sollten Verkehrsteilnehmende bei den aktuellen Wetterbedingungen trotzdem weiterhin. In einer Pressemitteilung berichtet die Polizei, wie viele Vergehen sie während der Winteraktion verzeichnet hat.

Die Polizei hat über die vergangenen Monate vermehrt auf winterspezifische Vergehen im Straßenverkehr geachtet – also zum Beispiel bezogen auf die Sichtbarkeit und den technischen Zustand der Fahrzeuge. Zu der Aktion namens „Wanterzäit 2023“ hat sie nun Bilanz gezogen und die Ergebnisse in einer Pressemitteilung veröffentlicht. „Insgesamt wurden im Rahmen dieser Kampagne mehr als 1.940 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, um das Bewusstsein und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen“, heißt es darin.

Von diesen Verwarnungen wurden 145 für die Nichteinhaltung der Vorschriften oder die Nichtbenutzung der Beleuchtung (Fernlicht, Abblendlicht) ausgestellt. 120 Bußgelder betrafen Unregelmäßigkeiten bei der Bereifung der Fahrzeuge, also zum Beispiel eine unzureichende Profiltiefe oder Sommer- statt Winterreifen. In 1.678 Fällen wurden Mängel in Bezug auf die Fahrzeugpapiere oder den technischen Zustand des Fahrzeugs festgestellt. In 645 dieser Fälle konnten die Fahrer laut Polizei bei der Kontrolle keine gültige TÜV-Bescheinigung vorlegen. 21 Autos waren mit nicht vorschriftsmäßigen, nicht zugelassenen oder schlecht lesbaren beziehungsweise schlecht befestigten Nummernschildern auf den Straßen unterwegs.

Weitere Polizeikontrollen geplant

Zusätzlich zu den erwähnten gebührenpflichtigen Verwarnungen wurden während der präventiven Phase der Kampagne vom 16. Oktober bis 19. November 2023 außerdem 210 Mahnungen in Verbindung mit Mängeln an der Beleuchtung ausgestellt. Dies bedeute, dass die Fahrer bei Verstößen nicht von Amts wegen verwarnt wurden, so die Polizei, sondern dass ihnen eine Frist von fünf Tagen eingeräumt wurde, um ihr Fahrzeug „in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu bringen“. Die Verkehrsteilnehmenden mussten sich dann bei einer Polizeieinheit melden, nachdem sie die Mängel behoben hatten.

„Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer spielen gute Sicht und ein guter technischer Zustand der Fahrzeuge eine entscheidende Rolle, insbesondere in der dunklen Jahreszeit mit Nebel, Regen, Kälte und schlechter Sicht“, erklärt die Behörde. „Die Polizei wird daher weiterhin solche Kontrollen im Rahmen ihrer täglichen präventiven Aufgaben durchführen.“