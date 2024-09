Luxemburg-Stadt / Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Scooter und Auto

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Scooter (50cc) und einem Auto in Höhe der Kreuzung des Boulevard Grande-Duchesse Charlotte mit der Avenue de Monterey in der Oberstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Das geht aus dem Bulletin vom Freitag hervor. Der Vorfall habe sich am Donnerstag gegen 12.40 Uhr ereignet und die auf dem Scooter fahrende Person sei nach dem Unfall weitergefahren.

Die Polizei bittet den oder die Scooterfahrer/in sowie andere Personen, die über Informationen verfügen, sich bei der Polizeidienststelle Capellen/Steinfort zu melden. Diese ist per Telefon unter der Nummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail an police.capellensteinfort@police.etat.lu zu erreichen.