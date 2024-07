Luxemburg / Polizei stoppt zwei flüchtige Fahrer: Alkohol und Drogen im Spiel

Die Polizei stoppte laut dem Polizeibericht vom Dienstagmorgen in der Nacht zum Dienstag einen alkoholisierten Fahrer in Bettendorf. Der Autofahrer war bereits in Dillingen lokalisiert worden, wo er trotz klarer Anhaltezeichen mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet war. „Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Fahrer etwas später ausbremsen“, heißt es im Bericht. Die Polizisten unterzogen den Autofahrer einem Alkoholtest – mit positivem Ergebnis. Daraufhin zog die Polizei seinen Führerschein ein.

In der Nacht zum Dienstag entzog sich noch ein weiterer Fahrer einer Kontrolle, schreibt die Polizei. Dieses Mal in Esch. Die Beamten schafften es, den Flüchtigen auf dem boulevard Prince Henri zu stoppen. Es stellte sich nicht nur heraus, dass ein Fahrverbot gegen den Mann vorlag – die Beamten fanden zudem Drogen sowie Drogenutensilien. Die Polizei erstellte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Protokoll.