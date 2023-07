Eine Person ist in der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr auf einem Tankstellengelände in Leudelingen wegen seines aggressiven Verhaltens Polizeibeamten gemeldet worden. Das geht am Freitag aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Als die Beamten den jungen Mann antrafen, mussten sie diesen immobilisieren, da er sich ihren Anweisungen widersetzte. Die Polizisten haben mehrere Gramm Haschisch, Bargeld und ein Messer bei ihm sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Beschlagnahme der Gegenstände und eine Strafanzeige gegen den Mann an.

Weiter meldet die Polizei einen Diebstahl am Donnerstagabend im Ellergronn. Drei junge Männer haben zwei Fußgänger hier angesprochen und mit einem Taschenmesser bedroht. Sie haben den Passanten zwei Mobiltelefone, Bargeld und ein Goldarmband gestohlen. Die Täter flüchteten daraufhin in einem Wagen, welcher vermutlich ein älteres Modell der Marke VW war. Die drei Täter sind zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß und trugen alle dunkle T-Shirts. Einer hatte eine kurze, hellbraune Hose, ein zweiter eine Jogginghose und der dritte eine Jeanshose an. Einer der Täter hatte Flip-Flops mit Socken an, die beiden anderen Täter trugen Sneakers.