Die Luxemburger Polizei hat in der Nacht auf Freitag zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Den Ordnungshütern war ein Einbruch in einen Lastwagen auf der Aire de Berchem auf der Strecke von Frankreich in Richtung Luxemburg gemeldet worden. Die Einbrecher entwendeten Reifen vom Anhänger des LKWs, heißt es im Polizeibulletin vom Freitag. Als die Polizisten die beiden mutmaßlichen Diebe stellten, fanden sie weitere gestohlene Reifen in ihrem Lieferwagen – der, wie sich herausstellte, ebenfalls gestohlen war.

Die beiden Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Polizei beschlagnahmte den Lieferwagen sowie ein weiteres Fahrzeug. Die gestohlenen Reifen wurden dem Eigentümer zurückgegeben.