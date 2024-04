Die französische Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einer nächtlichen Kontrolle geschmuggelten Tabak aus Luxemburg im Wert von fast 5.500 Euro gefunden. Das teilte die „Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle“ am Montag in einem Beitrag auf Facebook mit. Der auf der A4 sichergestellte Tabak sei „weit weg vom Eigenverbrauch und für den Weiterverkauf bestimmt“, heißt es in dem Post.

Die Frau, die die Ladung in dem Auto versteckt hatte, in dem sie unterwegs war, kam laut der Polizei aus Westfrankreich. In dem Fahrzeug befanden sich demnach „rund 36 Kilogramm Tabak (30 Kilo Drehtabak verschiedener Marken, 25 Stangen verschiedener Marken und Zigarillos)“. Die Frau wurde laut dem Beitrag in Polizeigewahrsam genommen, um die Herkunft der Ware zu erklären. Zudem sei sie vorgeladen worden, um sich in einigen Wochen vor Gericht zu verantworten. Der Tabak wurde beschlagnahmt.