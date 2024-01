Zum Jahresende lassen es viele Menschen gerne krachen – manche aber wohl etwas zu sehr. Polizeibeamte mussten rund 55-mal wegen nächtlicher Ruhestörungen und etwa 45-mal wegen Auseinandersetzungen in Privatwohnungen, öffentlichen Ärgernissen oder Trunkenheit ausrücken. Konkret ging es hierbei häufig um zu laute Musik oder Ruhestörung durch Böller und Verstöße gegen das Feuerwerksverbot. In manchen Fällen artete die Lage sogar in einen Streit zwischen Nachbarn aus.

Meistens konnten die Gemüter der Streitenden beruhigt werden oder sie zeigten sich gleich einsichtig, berichtet die Polizei. In zwei Fällen allerdings widersetzten sich die Betroffenen den Beamten.

So endete eine Fahrzeugkontrolle in Luxemburg-Stadt für einen Verkehrsteilnehmer in der Ausnüchterungszelle mitsamt Führerscheinentzug und Protokoll. Gegen 4.30 Uhr schaute eine Streife in der Nähe des „Parking Bouillon“ nach dem Rechten. Dabei viel ein Fahrer auf, der zu viel getrunken hatte und – wie genauere Kontrollen ergaben – im Besitz mehrerer Gramm Cannabis war. Doch der Mann zeigte sich alles andere als kooperativ und setzte sich mit Schlägen und Bissen zur Wehr. Letztlich brachten die Beamten ihn auf das Polizeirevier und unterzogen ihn einem Alkoholtest. Das Ergebnis war positiv, der Führerschein weg. Als dann noch ein Drogentest anstand, weigerte sich der Mann. Fazit der Polizisten: „Da er eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht.“ Die Drogen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Auch in Differdingen war nicht allen Feiernden nach einem friedfertigen Übergang ins neue Jahr zumute. Zwei Personen, die in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren und daraufhin aufs Kommissariat gebracht wurden, ließen sich auch dort nicht beruhigen. Die beiden wurden anschließend wegen Rebellion gegen Polizeibeamte protokolliert.