Mehrere Einbruchsversuche im Land / Polizei nimmt Verdächtigen in Helmsingen fest 

Ein Täter wird in Helmsingen, nachdem er in ein Einfamilienhaus eingebrochen war, auf frischer Tat von der Polizei ertappt und daraufhin festgenommen.

Der Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag ein Einbruch in Helmsingen gemeldet. Das geht aus dem Polizeibericht am Mittwochmorgen hervor. Ein Unbekannter soll in der Route de Diekirch in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen auf der Terrasse des Hauses stellen und nahmen diesen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest.

Zudem die Polizei weitere Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in den vergangenen Stunden. So sind mehrere Täter am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Trotten eingebrochen, wurden dabei allerdings von einem Bewohner überrascht und ergriffen kurzerhand die Flucht. Ersten Informationen zufolge seien unter anderem eine Geldbörse gestohlen worden. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

In Mertzig kam es unterdessen am Dienstag zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter jedoch nicht ins Innere gelangten.