Täter reißen dem Opfer eine Kette vom Hals und erneut Fälle von Trickdiebstählen: Das geht aus dem Polizeibericht am Sonntag hervor.

Zu einem Diebstahl mittels Gewalt kam es in der Nacht zum Sonntag kurz vor Mitternacht in Luxemburg-Stadt. Zwei Täter hatten einer Person dabei eine Kette vom Hals gerissen. Wie die Polizei mitteilt, konnten Beamte kurze Zeit später zwei Männer auf der Place d’Armes antreffen, welche auf die Täterbeschreibung passten. Die beiden Männer konnten daraufhin vom Opfer identifiziert werden und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Sie werden am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Erneut kam es im Großherzogtum zu Fällen von Trickdiebstählen. Bereits vergangene Woche wurden der Polizei zwei Fälle in Bartringen und in Esch gemeldet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war es diesmal in Luxemburg-Stadt. Zwei unbekannte Männer sprachen am Samstagabend eine Person in der Oberstadt an und verwickelten sie in ein Gespräch. Während des Gesprächs wurde das Opfer mehrmals von einer dritten Person angerempelt und merkte erst später, dass ihm dabei der Geldbeutel gestohlen wurde.

Zu einer ähnlichen Situation kam es um kurz nach Mitternacht in einem Lokal im Stadtzentrum. Ein Täter hatte das Opfer in ein Gespräch verwickelt und dieses später am Tisch weitergeführt. Nachdem der unbekannte Täter das Lokal verlassen hatte, hat das Opfer festgestellt, dass sein Smartphone, welches es auf dem Tisch abgelegt hatte, verschwunden war. In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige erstellt. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal, wie man sich vor Betrugsmaschen schützen kann.

Aus dem Polizeibulletin gehen weitere Diebstähle hervor: Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen einen Tretroller aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Bartringen gestohlen und in Mamer haben unbekannte Täter ein Elektrofahrrad gestohlen, welches an einem Fahrradständer angekettet war, indem sie das Schloss aufbrachen.

Weiter geht aus dem Bericht hervor, dass unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag einen Laptop, sowie Dokumente und weitere Gegenstände aus einem Auto in Luxemburg-Stadt gestohlen haben. Dies, nachdem der Fahrer das Auto unverschlossen und unbeaufsichtigt gelassen hatte.