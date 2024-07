Luxemburg / Polizei meldet gleich mehrere Schlägereien im städtischen Bahnhofsviertel

Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es sowohl im hauptstädtischen Bahnhofsviertel als in Esch zu mehreren Zwischenfällen.

Eine Schlägerei führte die Polizei im städtischen Bahnhofsviertel zu insgesamt 29 Drogenplomben, heißt es in einem Polizeibericht am Donnerstag. Am Mittwochnachmittag seien zwei sich prügelnde Männer kontrolliert worden und dabei seien die Drogen entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet und der Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei habe außerdem Drogen, Bargeld und Mobiltelefon des Verdächtigen beschlagnahmt und Protokoll bezüglich der Schlägerei erstellt.

Am selben Nachmittag sei der Polizei in Esch ein Ladendieb in der Rue Louis Pasteur gemeldet worden, der alkoholisiert und den Sicherheitsbeamten gegenüber aggressiv gewesen sei. Die Polizei habe Protokoll erstellt und den Verdächtigen „aufgrund seines Zustandes nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht.“

Zu einer weiteren Schlägerei im hauptstädtischen Bahnhofsviertel kam es laut Polizei am Mittwochabend in Höhe der Place de la Gare. Mehrere Personen hätten sich geprügelt. Eine Streife habe in der Rue du Fort Neipperg einen flüchtigen Tatverdächtigen stellen können. „Während der Amtshandlungen verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte Mann den Beamten gegenüber unkooperativ“, heißt es im Bericht. „Da er aufgrund seines betrunkenen Zustands eine Gefahr für sich selbst und andere darstellte und die öffentliche Ordnung störte, wurde er im Arrest untergebracht.“

In der Nacht auf Donnerstag kam es laut Polizei in Esch zu einem Diebstahl. Drei Männer hätten in Höhe der Place Brill einen weiteren Mann angesprochen und geschlagen, bis das Opfer zu Boden gefallen sei. Die Täter hätten seinen Rucksack gestohlen. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet.