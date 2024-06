Luxemburg / Polizei meldet 8 Unfälle in der Nacht auf Samstag – 6 Fahrer alkoholisiert

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr kam es auf der Autobahn A4 bei Steinbrücken zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto, meldet die Polizei am Samstag. Der Motorradfahrer sei leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrtüchtig und deshalb abgeschleppt worden. Der Motorradfahrer sei positiv auf Alkohol und Drogen getestet worden, weshalb die Polizei ihm den Führerschein entzogen habe.

Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife auf der route d’Arlon in Capellen ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise auf, heißt es in der Pressemitteilung. Er sei angehalten und positiv auf Alkohol getestet worden. Die Beamten hätten ein Fahrverbot ausgesprochen und Protokoll erstellt.

Bei einem Überholmanöver auf der Autobahn A3 nahe der Ausfahrt Düdelingen-Zentrum sei es kurz vor 01:00 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Die Unfallfahrzeuge hätten beide Fahrspuren sowie einen Teil der Pannenspur blockiert, wodurch die Autobahn in Richtung Frankreich vorübergehend gesperrt war. Rettungsdienste und Polizei seien vor Ort gewesen, und der Verkehr sei nach der Beseitigung der Trümmer über die rechte Fahrspur geleitet worden. Eine Person sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Alkohol- und Drogentests seien bei beiden Fahrern waren negativ ausgefallen.

Laut Polizei wurde gegen 01:30 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug im Straßengraben auf der CR324 in Hosingen entdeckt. Der Fahrer sei unverletzt, aber am Fahrzeug sei erheblicher Sachschaden entstanden. Der Fahrer sei alkoholisiert gewesen, weshalb die Beamten ihm den Führerschein entzogen hätten. Die Polizei habe Protokoll erstellt.

Kurz vor 02:00 Uhr verursachte eine Autofahrerin in der rue de Niederkorn in Sassenheim einen Unfall, meldet die Behörde. Sie sei mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug kollidiert, wodurch ihr Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen sei. Im Fahrzeug haben sich drei Personen befunden, die zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurden. Ein Alkoholtest sei negativ ausgefallen.

Kurz vor 03:00 Uhr wurde der Polizei ein Auto gemeldet, das auf der Strecke von Lasauvage nach Differdingen in starken Schlangenlinien fuhr, heißt es in der Mitteilung. Eine Polizeistreife habe das Fahrzeug kurz darauf in Differdingen angetroffen. Der Alkoholtest sei positiv ausgefallen und dem Fahrer sei ein Fahrverbot ausgesprochen worden. Die Beamten hätten den Vorfall protokolliert.

Laut Polizei hat gegen 03:30 Uhr ein Autofahrer auf dem CR151 zwischen Mondorf und Wellenstein, an der Kreuzung Richtung Wellenstein, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei von der Fahrbahn abgeraten, gegen einen Baum geprallt und dann gegen eine Sitzbank geschleudert worden. Der Wagen habe einen Totalschaden erlitten, jedoch sei der Fahrer bis auf eine kleine Schramme unverletzt geblieben. Ein positiver Alkoholtest habe zum Entzug seines Führerscheins geführt, und ein Unfallprotokoll sei erstellt worden.

Gegen 05:00 Uhr hat eine Polizeistreife auf der Autobahn A1, bei Potaschberg, einen Autofahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise gestoppt, meldet die Behörde weiter. Ein positiver Alkoholtest habe zur Erstellung eines Protokolls geführt, jedoch sei ihm der Führerschein nicht entzogen worden, da der Wert unter 1,2 Prozent lag.