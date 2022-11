Die Temperaturen fallen, der Regen besucht das Großherzogtum wöchentlich und folglich steigt auch die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer auf den Luxemburger Straßen. Die Polizei führt deshalb im Rahmen der nationalen Verkehrssicherheitskampagne „Wanterzäit 2022“ in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung mehrere Verkehrskontrollen im öffentlichen Straßenverkehr durch.

Die Polizei wirft bei ihren Kontrollen ein besonderes Auge auf den Zustand der Ausstattung der Fahrzeuge: Die Beleuchtung, die Bereifung und der allgemeine Zustand des Fahrzeuges werden untersucht. Die Devise lautet: Je besser das Auto ausgerüstet ist, desto besser überstehen Autofahrer unfallfrei den Winter. In den vergangenen Tagen fanden mehrere Kontrollen am 14., 15., 17. und 21. November statt. Die Beamten stellten dabei fast 100 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Die Kontrollen fanden in den Ortschaften Diekirch, Ettelbrück, Brouch (Mersch), Bridel, Bereldingen und Dommeldingen statt.

Das Resultat der Kontrollen

32 Fahrzeuge verfügten über eine ungültige Steuervignette, 36 Fahrer waren ohne gültige technische Kontrolle unterwegs. In 15 Fällen war die Beleuchtung, die Bereifung oder die Ladungssicherung der Fahrzeuge in einem unzufriedenstellenden Zustand. Die Polizei hielt zudem zehn Fahrer an, die während der Fahrt ihr Telefon benutzten oder ohne Sicherheitsgurt fuhren. Zwei Fahrer waren ohne gültige Versicherung unterwegs und drei Personen ohne gültigen Führerschein.

Die Polizei führt weitere landesweite Kontrollen bis Ende Dezember 2022 durch. Weitere Informationen zur Verkehrssicherheitskampagne finden Sie auf der Internetseite der Police Lëtzebuerg.