Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Verkehrssünder geschnappt, wie die Behörde in einer Pressemitteilung vom Dienstag berichtet. Demnach habe eine „mutmaßlich alkoholisierte Fahrerin“ in der rue de Bastogne in Ettelbrück vergeblich versucht, ihr Auto zu starten. Eine Polizeistreife habe die Frau einem Alkoholtest unterzogen, bei dem sich der Verdacht bestätigte – sie stand unter Alkoholeinfluss. Ihr Führerschein wurde daraufhin eingezogen.

Am Dienstagmorgen habe eine Polizeistreife ein Auto auf der N15 zwischen Niederfeulen und Heiderscheid angehalten. Der Grund: Es war statt der dort erlaubten 90 km/h mit ganzen 150 km/h unterwegs gewesen. Auch in diesem Fall zogen die Beamten den Führerschein des Rasers oder der Raserin ein.