Mit dem guten Sommerwetter sieht man sie immer häufiger auf Luxemburgs Straßen: Camping Cars und Wohnwagen. Doch wer mit dem eigenen kleinen Ferienhaus auf Rädern in den Urlaub fahren möchte, sollte vor der Abfahrt nochmal alles durchchecken – und dabei insbesondere auf das Gewicht achten. Denn überladene Camping Cars und Wohnwagen können für einen selbst und andere zu einer echten Gefahr werden.

Das Gewicht des eigenen Wohnmobils oder -wagens kann am 7. Juli (15 bis 19 Uhr) und 11. Juli (9 bis 13 Uhr) bei der Straßenpolizei in der rue du Chemin de fer in Bartringen kontrolliert werden. Vorher sollte man natürlich alles Notwendige, wie zum Beispiel Stühle oder den Grill, im mobilen Heim unterbringen. Neben dem Gewicht informiert die Polizei auch über Befestigung und Verstauen des Gepäcks, die Reifen, die benötigten Papiere usw.