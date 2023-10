Alle bereit für Louis Tomlinson: So sah der Platz vor der Rockhal am Mittwochmorgen aus

Es gibt Musiker, die besonders passionierte Fans haben – Louis Tomlinson gehört sicher dazu. Mehr als hundert Anhänger saßen am frühen Mittwochmorgen vor der Rockhal, um sich für das Konzert des Ex-Mitglieds der Gruppe One Direction die besten Plätze zu sichern. Die ersten Fans saßen dort allerdings schon am Sonntag – mit Schlafsack und Campingstuhl. Etwa ein Dutzend junge Frauen übernachteten also drei Nächte lang bei niedrigen Temperaturen unter freiem Himmel. Als Belohnung gibt es dann einen Platz in der ersten Reihe vor der Bühne.

Louis Tomlinson Louis William Tomlinson ist ein britischer Popmusiker und Liedermacher. Bekannt wurde er als Mitglied der Boyband One Direction. Seit 2016 ist er auch erfolgreich als Solokünstler aktiv.

Auf dem betonierten Gelände vor der Rockhal campten bereits vergangene Woche mehrere Fans (das Tageblatt berichtete). Der Grund: das Konzert der Pop-Rock-Band 5 Seconds of Summer. Dieses fand am Samstag statt – am Mittwochabend schlugen die ersten eingefleischten Fans ihre Zelte auf.