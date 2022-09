Alex Kirschs dänischer Mannschaftskollege Mads Pedersen setzte sich in Montilla vor dem Franzosen Bryan Coquard und dem Deutschen Pascal Ackermann durch (Foto: AFP)

Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat auf der 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt im Zielsprint triumphiert und den ersten Vuelta-Tagessieg seiner Karriere gefeiert. Nach 168,4 km von Ronda nach Montilla setzte sich der ehemalige Weltmeister vom Team Trek-Segafredo am Freitag auf der leicht ansteigenden Zielgeraden vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) und dem deutschen Sprinter Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) durch.

Alex Kirsch (Trek-Segafredo) war einer der ersten Gratulanten des dänischen Etappensiegers. Der 30-jährige Luxemburger hatte zuvor die Arbeit mit seinen Teamkollegen für Pedersen verrichtet. Kirsch rollte mit 2:08 Minuten Rückstand auf seinen erfolgreichen Mannschaftskameraden als 103. über die Ziellinie. Bob Jungels (Ag2r-Citroën) bleibt bei dieser Vuelta weiterhin sehr passiv und beendete die Etappe als 121. mit 3:15 Minuten Rückstand.

Im Gesamtklassement führt der Belgier Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), der sich von seinen leichten Sturzverletzungen vom Vortag gut erholt hatte, weiter unverändert vor dem slowenischen Vuelta-Seriensieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma/+2:41 Minuten) und dem spanischen Lokalmatador Enric Mas (Movistar/+3:03).

Vor der Etappe war der Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Fünfter der Gesamtwertung, trotz eines positiven Coronatests an den Start gegangen. „Er ist asymptomatisch und die PCR-Analyse hat ergeben, dass er ein sehr geringes Infektionsrisiko hat – ähnlich wie bei den Fällen der diesjährigen Tour de France“, teilte sein Rennstall auf Twitter mit.

Am Wochenende kommt es zu den nächsten beiden Showdowns zwischen dem Gesamtführenden Evenepoel, der als erster Belgier seit 45 Jahren das Rote Trikot gewinnen möchte, und seinen ärgsten Kontrahenten Roglic und Mas. Zunächst führt die 14. Etappe über 160,3 km von Montoro zur Bergankunft in der Sierra de La Pandera, ehe am Sonntag die 15. Etappe mit über 4.000 Höhenmetern und dem brutalen Schlussanstieg im Hochgebirge der Sierra Nevada den Fahrern alles abverlangen wird.