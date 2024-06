Gemeinderat Luxemburg / Pascal Clement, Vater des Abgeordneten Sven Clement, tritt zurück

Pascal Clement ziehe sich aus dem Gemeinderat der Stadt Luxemburg und aus dem parteipolitischen Leben allgemein zurück. Das teilt die Piratenpartei in einer Pressemitteilung mit. Der erstgewählte Pirat bei den Gemeindewahlen 2023 in der Hauptstadt habe persönliche Gründe für diesen Schritt genannt. Die Piraten sagen Danke für geleistete Dienste und geben bekannt, dass Marie-Marthe Müller, Zweitgewählte bei den Kommunalwahlen, den Posten übernehmen wird. Ihr wird im Kommuniqué viel Freude und Erfolg bei der Ausführung des neuen Amtes gewünscht.

So weit, so gut. Dass es sich bei Pascal Clement um den Vater des Piratenabgeordneten Sven Clement handelt, wirft allerdings einige Fragen auf. Seit einiger Zeit hänge der Haussegen in der Partei schief, sagte jüngst ein Parteimitglied. Mit dafür verantwortlich seien öffentliche Gelder, welche die Partei, angeblich zu Unrecht, erhalten habe, um eine Sprachen-App zu erstellen. Ein Gründungsmitglied der Piraten habe in dem Kontext auch die Partei verlassen, heißt es darüber hinaus.