Jubiläum / Party in der Rockhal: Das Tageblatt feiert 111. Geburtstag 

111 Jahre – und kein bisschen leise. Am 30. Juni 1913 wurde die erste Ausgabe des Tageblatt gedruckt. Fast genau 111 Jahre später, am Dienstagabend, wurde das gebührend gefeiert. Mit dabei: natürlich die Leser. Gemeinsam mit der Redaktion und der Editpress-Direktion feierten sie in der Rockhal, nicht weit von den Redaktionsbüros in Esch-Belval entfernt.

Mit dabei waren auch einige Ehrengäste, unter anderem die Delegationen der Partnerprodukte (Le Quotidien, L’essentiel, Revue und Lëtzebuerger Journal), Verantwortliche von anderen Zeitungen und lokale und nationale Politprominenz. Ansprachen gab es von Editpress-Generaldirektorin Michelle Cloos, dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrats Guy Greivelding und den beiden Tageblatt-Chefredakteuren Armand Back und Chris Schleimer. Sie alle strichen die lange Geschichte des Tageblatt hervor, sprachen über Herausforderungen sowie neue Chancen und verpflichteten sich weiter, mit dem Tageblatt den Qualitätsjournalismus zu fördern. Lobesworte gab es dabei nicht nur für aktuelle und ehemalige Journalisten, sondern auch für alle andern, die zum Produkt beitragen. Sie bedankten sich außerdem bei den treuen Lesern und Abonnenten.

Für Unterhaltung im „Floor“ der Rockhal sorgten auch die Escher Cheerleader „Sweet Devils“ mit einer tollen Tanzvorstellung. Der Turnverein Espérance Esch betreute den Grill und servierte den Gästen Snacks. Ein weiterer Höhepunkt: der Magier David Goldrake, der Zaubertricks vorführte. Und natürlich die Redaktionsführungen für die Leser vor der eigentlichen Veranstaltung.

Das erste Tageblatt erschien am 30. Juni 1913 – und hatte acht Seiten. Damals hieß die Zeitung noch „Escher Tageblatt“, Untertitel: „Demokratisches Organ für die Interessen des Kantons Esch“.