Stausee / Parkplätze am Samstag überlastet – Polizei rät von Anreise ab

Sommerwetter und überfüllte Strände am Stausee – auch dieses Jahr wieder ein typisches Bild. Mit Konsequenzen: Die Parkplätze rund um den Stausee sind zur Zeit überlastet, teilt die Polizei am Samstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Es seien kaum Parkplätze mehr frei. Deswegen rät die Polizei davon ab, den Stausee zu besuchen.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass „Falschparker gebührenpflichtig verwarnt werden.“