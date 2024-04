Der Erste Schöffe der Stadt Luxemburg, Maurice Bauer, wurde am Freitagmorgen in einem Interview bei RTL zu der Situation der Geschäftswelt im Bahnhofsviertel befragt. In dem Gespräch sagte er unter anderem, er sei guter Hoffnung, dass das Parking „Rousegäertchen“ Ende des Jahres wieder öffnen wird.

Wegen eines Brandes ist das Parking „Rousegäertchen“ seit September 2019 geschlossen. Im März 2022 nahm der Gemeinderat schließlich einen Kostenvoranschlag von über 22,5 Millionen Euro für die Instandsetzung der Tiefgarage an. Der Erste Schöffe der Hauptstadt, Maurice Bauer (CSV), sagte am Freitagmorgen, die Arbeiten seien im Gange und er sei guter Hoffnung, dass die Tiefgarage gegen Ende des Jahres wieder ihre Türen öffnen werde.

Was den Verkehr durch die Avenue de la Gare angeht, so erteilte Bauer dem Vorschlag, die Straße in eine Fußgängerzone umzuwandeln, eine Absage. Der öffentliche Verkehr durch die „Al Avenue“ müsse gewährleistet bleiben

Befragt wurde Bauer vor allem zu der Situation der Geschäftswelt im Bahnhofsviertel. In der Tat läge der Leerstand der Geschäftslokale dort mit 13 Prozent etwas über dem Landesdurchschnitt von zwölf Prozent, doch man dürfe nicht übersehen, dass neben Schließungen und Konkurse rund ein Dutzend neue Geschäfte geöffnet hätten. Insgesamt gebe es 586 Geschäfte im „Garer Quartier“. Um mehr Kunden in das Viertel zu locken, biete die Gemeinde zum Beispiel an Wochentagen zwei Stunden Gratisparken im Parkhaus „Fort Neiperg“ an, an Wochenenden sogar vier.

Als weiteres Beispiel dafür, wie bemüht die Gemeinde ist, etwas für das Bahnhofsviertel zu tun, nannte Bauer die augenblickliche Renovierung der Straßburger Straße. Die Renovierung sei das Resultat einer Bürgerbeteiligung mit Anwohnern und Geschäftsleuten.

Man arbeite auch aktiv daran, neue Mieter für die leerstehenden Lokale zu finden. Eine große deutsche Drogeriekette, die stark in der Grenzregion vertreten ist, käme allerdings nicht nach Luxemburg. Das habe ihm der Besitzer diese Woche gesagt: Es mache für ihn keinen Sinn, sich hier zu etablieren, da seine Kunden jetzt schon zu 90 Prozent Luxemburger seien.

Was die Diskussion um die Sicherheit im Bahnhofsviertel angeht, sagte Bauer, die Stadt würde nun auf den Einsatz einer privaten Sicherheitsfirma verzichten, da Innenminister Léon Gloden der Stadt ja nun mehr Polizeiressourcen zur Verfügung gestellt habe.