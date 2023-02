Nur eine Übung: Am 6. Februar werden wieder Warn-SMS verschickt

Wenn am Montag (6.2.) plötzlich das Handy schrill lärmt oder vor Ort die Sirenen heulen, sollte das kein Grund zur Beunruhigung sein. Es wird sich, höchstwahrscheinlich, nur um eine Übung handeln.

Im Rahmen der Neugestaltung des Warnsystems für die Luxemburger Bevölkerung gibt es am Montag, 6. Februar, einen weiteren der monatlichen Tests. Dabei wird es, sofern alles funktioniert, zum Aufheulen der Sirenen kommen und eine SMS-Warnung in einer bestimmten Zone versandt, ebenso gibt es eine Testnachricht über die App GouvAlert. Das hat die Luxemburger Regierung am Freitag (3.2.) angekündigt.

Die Test-SMS werden diesmal auf den Gebieten der folgenden Gemeinden verschickt: Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldingen an der Sauer, Ettelbrück und Schieren.

Nur Mobilgeräte, die zum Zeitpunkt des Alarms mit einer Mobilfunk-Basisstation verbunden sind, erhalten dann den folgenden Text: „LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT“.

Wer der Regierung Feedback zum Test geben möchte, kann das per E_Mail an lu-alert@mi.etat.lu tun.