Haben Sie Folgendes auch schon mal erlebt? Eigentlich sind Sie ja eher der gemütliche Typ. Netflix ist ihr Hobby, Grillabende mit Freunden sind das höchste der Gefühle und Sport ist ein guter Zeitvertreib – wenn er denn im TV ausgestrahlt wird. An einem Sonntagabend entscheiden Sie sich jedoch, ihr Leben zu verändern. Bereits am Tag danach schließen Sie sich einem Fußballverein an. Sie gehen zum Training und schießen sofort mehrere Tore. Nichts einfacher als das. Ein Jahr später sind Sie auf dem Sprung zum Profi. Die Champions League ist nur noch ein Etappenziel zum Olymp. Cristiano und Lionel können bereits einpacken.

So oder so ähnlich stellt sich wohl ein Sportkegler, der kürzlich von den Kollegen von RTL interviewt wurde, diese Sportart vor. „E puer Klatze geheien, dat brauch e puer Joer. Et ass net wéi am Fussball, wou s de op den Training gees an direkt e Gol schéiss“, sagte er keck in die Kamera.

Während ich diese Zeilen schreibe, frage ich mich, warum ich mein Steak noch immer ohne Gold esse und mir bei einem Hauskauf Gedanken um die Finanzierung machen muss. Warum bin ich nicht Fußballer geworden? Mein Leben hätte so einfach sein können.