Das CGDIS („Corps grand-ducal d’incendie et de secours“) hat am Montagmorgen neun Verletzte bei einer Reihe Unfälle auf Luxemburgs Straßen gemeldet. Weiterer Zwischenfall: Rauchentwicklung in einem Wohngebäude am Sonntagabend.

Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer hatten am frühen Sonntagabend einen Unfall in der rue Nelson Mandela in Esch. Die Polizei meldet erhebliche Materialschäden an beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, wurde vor Ort vom Notarzt betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Weiter geht aus dem CGDIS-Bulletin hervor, dass es kurz vor 19 Uhr abends zwischen dem Kayler Poteau und Rümelingen zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam, wobei eine Person verletzt wurde. Zwei Autos kamen auch kurz nach 22 Uhr in Küntzig in der rue Longue nicht aneinander vorbei. Hier wurden zwei Personen verletzt.

Zu einem weiteren Unfall kam es kurz vor halb 12 in der Nacht: Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen in Brouch gegen eine Mauer und wurde dabei verletzt. Kurze Zeit später kam es erneut am Kayler Poteau zu einem Unfall. Ein Auto landete auf dem Dach und eine Person wurde verletzt. Der SAMU von Esch war vor Ort. Weiter meldet das CGDIS einen Unfall kurz vor Mitternacht zwischen der „Pont Misère“-Brücke und Bauschleiden. Ein Autofahrer wurde dabei verletzt und der SAMU von Ettelbrück zur Stelle gerufen. Zu einem weiteren Unfall kam es in den frühen Montagsstunden auf der A4 in Höhe von Steinbrücken. Auch hier wurde eine Person verletzt.

Weiter geht ein Einsatz des CGDIS gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend in Esch am Boulevard Kennedy aus der Meldung hervor. Hier hatte sich in einem Wohnhaus Rauch entwickelt und eine Person wurde verletzt.