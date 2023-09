In einer Pressekonferenz ging Unterrichtsminister Claude Meisch (DP) auf die Neuerungen im Schulwesen ein, die zur bevorstehenden „Rentrée“ in Kraft treten. So sollen z.B. neue Sektionen im Sekundarunterricht eingeführt werden. Das LPEM eröffnet in Differdingen eine Zweigstelle.

In der klassischen Sekundarstufe werden dieses Jahr zum ersten Mal die neuen Sektionen P – „Sciences cognitives et sciences humaines“ und R – „Politiques et développement durable“ angeboten. In der allgemeinbildenden Sekundarschule werden die Fachrichtung G3S Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik sowie die Fachrichtung GT2S Technologie, Sport und Gesundheit neu eingeführt. „Es handelt sich um Abteilungen, die den gestiegenen Bedürfnissen in der Arbeitswelt, aber auch den Interessen der Schülerinnen und Schüler entsprechen“, erläuterte Claude Meisch und begrüßte die Dynamik, mit der die Bildungswelt zu einer kontinuierlichen Diversifizierung des Schulangebots beiträgt.

Im Bereich der Berufsbildung gibt es neue Ausbildungsgänge im sozialen Bereich: das „Certificat de capacité professionnelle“ (CCP) „Assistant d’accompagnement au quotidien“ und das „Diplôme d’aptitude professionnelle“ (DAP) „Agent d’inclusion“. Im technologischen Bereich startet die Ausbildung zum „Diplôme de technicien en électromobilité“.

Mit dem Schuljahr 2023/2024 schlägt das „Lycée privé Emile Metz“ (LPEM) aus Dommeldingen ein neues Kapitel in Differdingen auf: Dort wird das LPEM englischsprachige Sektionen anbieten. „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Nachfrage nach englischsprachigen Berufsausbildungen zu befriedigen, die nicht nur von englischsprachigen Einwohnern, sondern auch von Einwohnern mit anderen sprachlichen Hintergründen gefordert wird“, erklärte der Minister.

Neuer Lehrplan bis 2025?

In der Grundschulbildung markiert der Beginn des neuen Schuljahres einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu neuen Lehrplänen. „Nachdem mehr als anderthalb Jahre Daten gesammelt, insgesamt 1.200 Teilnehmer befragt und insgesamt 6.000 Verbesserungsvorschläge eingereicht wurden, wurde ein Programm ausgearbeitet, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass der neue Lehrplan bis 2025 fertiggestellt werden kann“, freute sich Claude Meisch, der in den Konsultationsprozess nicht nur die Bildungsfachleute, sondern auch die Eltern und Schüler einbeziehen möchte. Auch das Pilotprojekt zur Alphabetisierung auf Französisch wird wieder angeboten.

Das im Juni verabschiedete Gesetz über das Wohlbefinden der Schüler und die inklusive Bildung sorgt dafür, dass in jedem Gymnasium eine pädagogische und psychosoziale Abteilung geschaffen werden soll. Vor allem Schüler mit besonderen Bedürfnissen sollen von diesem Angebot profitieren. (AH)