Der Eröffnungsmarathon vor den Gemeindewahlen geht weiter. In Mersch wurde nun das neue Park+Rail (P+R)-Parkhaus am Bahnhof offiziell eröffnet. Seit Mittwoch stehen hier 405 Parkplätze auf fünf Ebenen mit einer Gesamtfläche von 6.900 m² für Pendler zur Verfügung. Zehn der Parkplätze sind für Flex-Autos vorgesehen (Car-Sharing-Service der CFL), zehn weitere sind mit Chargy-Ladestationen ausgestattet und elf Plätze sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) gedacht. Personen können über den neuen P+R den Bahnhof direkt durch eine der beiden Unterführungen erreichen. Wie in Rodange wird die Dachfläche für die Produktion erneuerbarer Energien genutzt. Die Solarpaneele auf dem Dach des P+R in Mersch haben eine maximale elektrische Leistung von 200 kWh.