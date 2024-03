Das „Luxembourg Lifelong Learning Center“ (LLLC) bietet in Zusammenarbeit mit dem technologischen Institut Henri Poincaré aus Longwy ein neues Studium im Bereich Energieeffizienz an: der Bachelor „Métiers de la transition et de l’éfficacité énergétiques“.

Das Studium ist eine Mischung aus theoretischen Kursen, die in den Lokalen der LLLC in Bonneweg stattfinden, und aus praktischen Arbeiten in den Werkstätten des IUT in Longwy. Der Bachelor richtet sich in erster Linie an Inhaber eines „Bac+2“-Diploms aus den Bereichen Industrie, Bauwesen oder Energie, steht allerdings auch anderen Diplomen offen.

Die Kurse beginnen am Anfang des Schuljahres 2024/2025; die Studiendauer beträgt zwei Jahre.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.lllc.lu oder schreiben Sie eine Mail an formation@LLLC.lu.