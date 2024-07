Mobilität / Neues aus Esch: Faltbare Übersichtskarte und Wiederaufnahme der „Vëlodukt Ride“

Die Stadt Esch hat eine detailgetreue Übersichtskarte zur sanften Mobilität herausgegeben. Erhältlich ist sie in gedruckter Form im Rathaus und in der Infofabrik.

Neues in Sachen Mobilität in Esch: Wer genau wissen will, wie er sich am besten ohne Auto in der Stadt fortbewegt, der kann dies in Zukunft mit einer neuen Übersichtskarte planen. Die Karte bietet einerseits einen kompletten Überblick über das öffentliche Nahverkehrsnetz (TICE, RGTR und CFL) und andererseits den Überblick über des Rad- und Fußwegenetz.

Mit der Karte will die Stadt „Einwohner und Besucher dazu ermuntern, nachhaltigere Fortbewegungsmittel als das Auto zu nutzen und die alltäglichen Wege zu erleichtern“. Für Besucher ist sie besonders praktisch, da die Sehenswürdigkeiten der Stadt – genau wie diverse Anlaufstellen – in der Karte verzeichnet sind. Auch die Vël’OK-Stationen sind darauf zu finden.

Die Rückseite mit dem Plan der sanften Mobilität und den Sehenswürdigkeiten Grafik: Stadt Esch

Die neue Karte ist zusammenfaltbar und passt demnach in Hosen- und Handtaschen. Sie ist gratis und im Rathaus oder aber in der Infofabrik in der Alzettestraße erhältlich. Sie ist ebenfalls auf der Homepage der Stadt Esch (www.esch.lu) abrufbar.

In Sachen sanfter Mobilität ist zudem zu erwähnen, dass die Vëlotaxis, die im Sommer zwischen Brillplatz und Belval/Rockhal zirkulieren, ab heute Dienstag ihren Dienst wieder aufnehmen. „Vëlodukt Ride“ nennt sich die Initiative der Stadt Esch in Zusammenarbeit mit dem CIGL, die im vergangenen Jahr erstmals angeboten wurde. Bis zum 14. September zirkulieren die Fahrrad-Rikschas zwischen dem Brillplatz und dem Belval (Rockhal). Die Elektrogefährte fassen zwei Passagiere, die Nutzung ist gratis. Sie zirkulieren von dienstags bis samstags von 12.00 bis 17.15 (Abfahrt Brill) respektive 17.30 Uhr (Abfahrt Belval).