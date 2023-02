Seit Dienstagabend ist das Transferfenster geschlossen. Die meisten Vereine aus der BGL Ligue haben vor dem Start der Hinrunde (12. Februar) noch einmal personell zugelegt. Heraus ragen der Wechsel eines Nationalspielers und der Aderlass bei der Fola.

Es kommt sehr selten vor, dass ein Verein mit neun Spielern weniger antreten muss als noch zu Saisonbeginn. In den vergangenen Wochen und Monaten trennte sich die Fola von nicht weniger als neun Spielern. Einer von ihnen ist Stefano Bensi, der nach vielen Verletzungen entschied, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und künftig den Trainerjob in Esch zu bekleiden. Zu den Abgängen gehören prominente Namen wie Nationalspieler Diogo Pimentel (Strassen) oder die beiden Routiniers Gilson Delgado (Wiltz) und Nenad Dragovic. Die „Doyenne“ tritt die Rückrunde demnach mit einem stark abgespeckten Kader an. Beim Schreiben dieser Zeilen waren allerdings zwei Neuzugänge noch nicht eingetütet. Wir werden in der Donnerstagsnummer über die Transfers berichten, die nach unserem Redaktionsschluss getätigt wurden.

Bei der Jeunesse will man andere Wege als beim Lokalrivalen vom „Gaalgebierg“ gehen. Beim aktuellen Tabellensiebten der BGL Ligue will man den Blick nach oben richten. Zwei neue Offensivspieler sollen den bisher schwachen Escher Angriff beleben und dafür sorgen, dass in der Rückrunde wieder öfter gejubelt werden kann auf der „Grenz“. Ahmed Mogni (31 Jahre alt) und Alexandre Arenate (27) kommen beide aus Frankreich, waren zuletzt aber vereinslos. Mogni ist ein Flügelspieler, war zuletzt in Annecy aktiv und kommt auf zehn Tore in 71 Partien in der zweiten, dritten und vierten französischen Liga. Arenate stand in den vergangenen Jahren vor allem bei Vereinen der dritten belgischen Liga unter Vertrag (u.a. Virton). Bis Jahresende lief der Stürmer für Solières auf.

Der F91 Düdelingen war am Dienstagabend noch mit einer Spielerverpflichtung beschäftigt, konnte aber noch keinen Vollzug vermelden.

Der bereits gut bestückte Kader von Swift Hesperingen wurde noch einmal verstärkt. Aus Virton kommt das moldawisch-georgische Sturmtalent Lado Akhalaia. Mit Mohamed Morabet wurde ein Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen, der u.a. beim 1. FC Kaiserslautern und VfR Aalen unter Vertrag stand.

Interessante Neuzugänge gibt es in der Gemeinde Differdingen zu vermelden. Der Progrès holte mit Hamadou Karamoko einen erfahrenen Innenverteidiger sowie mit Gérard Mersch einen vielseitigen Ergänzungsspieler. Die Niederkorner mussten aber auch Florian Bohnert (SC Bastia/F), Sofiane Ikene (1. FC Nürnberg U19/D) sowie Oluwatobiloba Alagbe (Asteras Tripoli/GR) ziehen lassen. Bei Nachbar Déifferdeng 03 soll der ehemalige französische Jugendnationalspieler Darrell Tokpa für mehr offensive Durchschlagskraft sorgen. Am letzten Tag des Transferfensters stieß zudem der 23-jährige Franzose Amine Naïfi zum Aufgebot dazu. Der offensive Mittelfeldspieler traf in der Hinrunde der National 3 in acht Spielen sechsmal für Sarre-Union. Derweil hat der letztjährige D03-Toptorjäger Bertino Barbosa den Verein verlassen und versucht sein Glück beim emiratischen Klub Al-Fujaihra SC.

In diesem Winter war es den Vereinen erlaubt, drei Spieler zu verpflichten, allerdings dürfen nur zwei davon in dieser Saison eingesetzt werden. Ab kommender Saison dürfen im Winter drei Spieler verpflichtet werden, die auch alle in derselben Saison zum Einsatz kommen können. Voraussetzung ist jedoch, dass der dritte Spieler ein Torwart ist.