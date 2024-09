Autobahn A13 / Neue Deckschicht: Von Mittwoch auf Donnerstag kommt es zu Sperrungen

Aufgrund der Erneuerung der Deckschicht auf der Autobahn A13 in Richtung Esch kommt es zwischen Mittwoch, gegen 10.00 Uhr und Donnerstag, gegen 5.00 Uhr zu Straßensperren und Umleitungen. Das meldet die Straßenbauverwaltung am Freitag in einem Presseschreiben. Die folgenden Sperrungen werden in diesem Zusammenhang eingerichtet:

Der Verkehr auf der Autobahn A13 in Richtung Esch wird zwischen der Anschlussstelle Hellingen und dem Bettemburger Kreuz auf eine Fahrspur reduziert.

Die Zufahrt von der Anschlussstelle Hellingen auf die A13

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Hellingen aus Richtung Schengen.

Die Auffahrt von der A13 in Richtung Esch auf die A3 in Richtung Luxemburg.

Die Auffahrt von der A13 in Richtung Esch auf die A3 in Richtung Metz.

Die Auffahrt von der A13 in Richtung Schengen auf die A3 in Richtung Luxemburg

Der Verkehr von der Anschlussstelle Hellingen in Richtung A13 wird ab der Anschlussstelle Hellingen über die N13, die CR161, die N39 und die Anschlussstelle Büringen umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 nach Esch und in Richtung Hellingen wird ab der Anschlussstelle Hellingen über die A13 in Richtung Esch, die Anschlussstelle Büringen, die A13 in Richtung Schengen und das Autobahnkreuz Hellingen umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 nach Esch und in Richtung der A3 nach Luxemburg wird ab dem Bettemburger Kreuz über die A13 in Richtung Esch, die Anschlussstelle Büringen, die A13 in Richtung Schengen, das Bettemburger Kreuz, die A3 in Richtung Metz und die Anschlussstelle Düdelingen umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 nach Esch und in Richtung der A3 nach Metz wird ab dem Bettemburger Kreuz über die A13 in Richtung Esch, die Anschlussstelle Büringen, die A13 in Richtung Schengen und das Bettemburger Kreuz umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 nach Schengen und in Richtung der A3 nach Luxemburg wird ab dem Bettemburger Kreuz über die A3 in Richtung Metz und die Anschlussstelle Düdelingen umgeleitet.

Weitere Details finden Sie unter https://www.cita.lu/fr/chantiers.html.