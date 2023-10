Das befürchtete Verkehrschaos durch die neue Langzeit-Baustelle in Esch (das Tageblatt berichtete) bleibt nicht aus. Seit Montag sind die Arbeiten an den unterirdischen Leitungen am Kreisverkehr Terres-Rouges im Gange, der Verkehr kam dadurch im Feierabendverkehr weit über das Viertel hinaus komplett zum Erliegen und legte auch den Escher Stadtkern lahm. Ursprünglich sollte die Baustelle am Kreisverkehr am 28. August starten und bis zum 13. Oktober, also sieben Wochen, dauern. Das jedenfalls hatte die Stadt Mitte August auf ihrer Homepage angekündigt. Die am Montag begonnenen Arbeiten sind bis zum 22. Dezember vorgesehen, also elf Wochen. Seit vergangenen Februar bringen zudem die Arbeiten am Boulevard Grande-Duchessse Charlotte erhebliche Verkehrseinschränkungen mit sich. Diese Baustelle soll bis Ende April 2024 dauern.