Münzsammler dürfen sich Ende April auf ein neues 2-Euro-Motiv mit Luxemburg-Bezug freuen.

Der Generaldirektor der Luxemburger Zentralbank, Gaston Reinesch, überreichte Großherzog Henri anlässlich der Generalversammlung des „Comité olympique et sportif luxembourgeois“ (COSL) am 25. März eine ganz besondere Münze. Hierbei handelt es sich nämlich um eine 2-Euro-Gedenkmünze zu Ehren des 25-jährigen Jubiläums der Aufnahme von Großherzog Henri in das Internationale Olympische Komitee. Das geht aus einer Pressemitteilung der Luxemburger Zentralbank vom Mittwoch hervor.

Die Gedenkmünze zum 25. Jahrestag der Aufnahme von Großherzog Henri in das Internationale Olympische Komitee Foto: Banque centrale du Luxembourg

Es sei die erste Münze, die einem Sportthema gewidmet ist. Die BCL wolle mit dieser Ausgabe das Engagement des Großherzogs für die olympischen Werte Freundschaft, Höchstleistung und Respekt würdigen.

Die Münze wurde in drei Prägequalitäten hergestellt: 120.000 Exemplare von der staatlichen Münzstätte Frankreichs, der Monnaie de Paris, in der Prägequalität „circulation courante“, 7.500 Exemplare von der Königlichen niederländischen Münze in „universal brilliant“-Qualität und 3.500 Exemplare von der „Monnaie de Slovaquie“ in der Prägequalität „Belle épreuve“.

Die neue 2-Euro-Münze soll ab Ende April im „Espace numismatique“ der Luxemburger Zentralbank und in deren E-Shop verkauft werden. Darüber hinaus sei die BCL dabei, ein numismatisches Jahresprogramm zu erstellen, das die Ausgabe von zwei 2-Euro-Gedenkmünzen mit Bezug zur großherzoglichen Dynastie vorsieht.